Gasperini: «Ferguson ha preso una forte contusione, non credo sia un infortunio grave»
A Dazn: «Raspadori? Non va bene parlare di giocatori che sono in altre squadre; ne parliamo mesi e nel frattempo giochiamo con i nostri. Alimentiamo così solo i media».
Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dei giallorossi 2-0 contro il Sassuolo.
Le parole di Gasperini
Partita complessa, dati anche tutti gli indisponibili. Ha sorpreso la crescita della squadra:
«Anche nel primo tempo abbiamo fatto grande prestazione, ma eravamo inconcludenti negli ultimi metri. Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo, devo dare merito a questi ragazzi straordinari per carattere, impegno e qualità».
Su Dybala:
«Aspetta le partite che devono essere sbloccate per segnare. L’importante è che continui a divertirsi a giocare. Ritroverà la forza nel tiro e la precisione».
Massara ha parlato di Raspadori nel pre-partita:
«Non entro in questo argomento, parlo solo dei miei che stanno dando il massimo. Non va bene parlare ora di giocatori che stanno in altre squadre; andiamo avanti mesi a parlare di giocatori altrui, nel frattempo giochiamo campionato, Coppe ecc… con i nostri. Alimentiamo così solo i media».
Come sta Ferguson?
«Ha preso una contusione forte. Vedremo domani. Sono colpi sicuramente dolorosi che ti semi-paralizzano, dispiace per lui. Non penso sia un guaio muscolare che richieda molti giorni».
Il rendimento di Soulé:
«Soulé può giocare anche più dentro al campo, dando più fantasia, non sempre è possibile ma stasera è stato molto bravo. Chiedo anche a lui di avere più lucidità».