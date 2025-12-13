Zirkzee al Milan: lo United lo dà in prestito ma con l’obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions (Gazzetta)

Come nella trattativa per Hojlund a Napoli. Il riscatto sarebbe di circa 35 milioni di euro. Le alternative sono Icardi, Fullkrug e Pellegrino.

Joshua Zirkzee potrebbe rappresentare un’occasione di mercato per il Milan a gennaio, ancora alla ricerca di un centravanti che possa spostare gli equilibri in campo, dato che Santiago Gimenez finora non ha reso come ci si aspettava. Tutto starà nel convincere il Manchester United a lasciarlo partire con una giusta trattativa.

Zirkzee potrebbe tornare in Italia, al Milan

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“Che Gimenez sia un caso o meno, poco sposta. Il Milan ha bisogno di un centravanti “diverso” e l’idea non è poi così lontana da quella che a fine agosto stava portando all’addio del messicano. Con la riapertura del mercato a gennaio i rossoneri sono pronti a cogliere nuove opportunità. Affascinanti, ma complicate come Joshua Zirkzee, dato in uscita dal Manchester United, e su cui c’è forte pure la Roma, oppure Mauro Icardi, chiuso da Osimhen al Galatasaray. O meno mediatiche, ma forse più pratiche e abbordabili, come Niclas Fullkrug, panzer tedesco in rotta con il West Ham, o Mateo Pellegrino, che il Parma vorrebbe però trattenere per garantirsi la salvezza.

L’eccezione In linea generale, la strategia è di cercare un centrattacco vecchio stile, capace di avere un impatto soprattutto fisico e in area di rigore nei finali di partita. Perché nella testa di Massimiliano Allegri la coppia titolare – al netto degli infortuni – resta composta da Christian Pulisic e Rafa Leao. L’unica eccezione, in questo senso, sarebbe rappresentata da Zirkzee, visto come un’autentica occasione, ma solo alle giuste condizioni. Quali? Innanzitutto che possa arrivare in prestito, con la promessa poi di riparlarne in estate. Il Manchester United al momento, però, non si sposta dalla richiesta di fissare un obbligo di riscatto (circa 35 milioni di euro) in caso di qualificazione in Champions per il Diavolo. A tutto ciò, si aggiunge un problema di tempistiche: lo United perderà per la Coppa d’Africa Mbeumo e Diallo, quindi sarebbe disposto a lasciar partire l’olandese ex Bologna solamente a fine gennaio”.