Yildiz come Totti? Spalletti vorrebbe spostarlo falso nove contro il Napoli (Tuttosport)

Come fece anni fa alla Roma con Francesco Totti, in una situazione di emergenza in attacco. Conceiçao e uno tra Openda e McKennie i due trequartisti.

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti starebbe pensando di schierare Kenan Yildiz falso nove, dopo l’infortunio di Vlahovic e le prestazioni da centravanti di Openda e David che non hanno appieno convinto.

Spalletti studia la mossa Yildiz falso nove

Tuttosport scrive:

Dettaglio da non trascurare, specie in virtù del prossimo avversario in campionato, il Napoli di Antonio Conte, rognoso e metodico quando si tratta di soffocare gli spunti offensivi dei centravanti avversari. Da Gimenez a Lautaro, passando per Lookman, Soulé: tutti rimasti a secco contro gli azzurri. Non è da escludere l’ipotesi di vedere Yildiz schierato in una posizione più centrale, da falso nueve, per intenderci, sulla scia di quanto già fatto anni fa alla Roma con Francesco Totti. Anche in quel caso l’ex ct, alla vigilia del match con il Genoa, si ritrovò con la batteria di attaccanti infortunata. Da lì l’intuizione di spostare il dieci giallorosso al centro. Del resto, non è un segreto che Spalletti stia lavorando ad una versione di Yildiz più anarchica, e libera di svariare su tutto il fronte offensivo. Contro il Napoli – dall’inizio o a gara in corso – è probabile che il tecnico bianconero possa sposare questa opzione, schierando Kenan al centro, per innescare gli inserimenti dei due trequartisti: Conceiçao e uno tra Openda e McKennie.

Sportmediaset scrive:

Nonostante la trattativa avviate nelle scorse settimane, per il momento i colloqui tra le parti sono sospesi: non c’è fretta o preoccupazione, ma la semplice volontà di garantire all’attaccante turco tutte le garanzie necessarie per renderlo sempre più centrale nel progetto. A partire dal nuovo stipendio, che salirà in maniera importante. La questione economica, però, non sembra essere quella che preoccupa di più. L’offerta dei bianconeri si aggira attorno ai 5 milioni di euro. Il fulcro della questione, però, è rappresentato dalle ambizioni future del club bianconero, che troppo spesso negli ultimi anni non ha soddisfatto le aspettative. A partire dalla mancata stabilità societaria, con annessi cambi di allenatori, scelta inusuale per il club. Il tutto permetterebbe a Yildiz di proseguire la sua avventura in maniera più serena, concentrandosi solo ed esclusivamente sul campo. Nel frattempo, però, i primi club dall’estero cominciano a muoversi in maniera concreta. Il più interessato sembra essere l’Arsenal, ma anche Chelsea e Liverpool hanno messo nel mirino l’attaccante bianconero.