Vlahovic e De Bruyne, stesso infortunio ma il serbo è più giovane e può recuperare più velocemente (Sportmediaset)

Dusan Vlahovic ha subito una lesione di alto grado all’adduttore della coscia sinistra, infortunio molto simile a quello subito da Kevin De Bruyne dopo aver tirato il rigore contro l’Inter.

Vlahovic e De Bruyne a confronto

Sportmediaset mette a paragone i due bollettini medici e le dirette conseguenze, e scrive:

Terapia conservativa o intervento? Vlahovic sperava di cavarsela con la terapia conservativa: un percorso che avrebbe previsto 45 giorni di riposo assoluto più un mese di ri-atletizzazione, per uno stop complessivo di circa due mesi e mezzo. Tuttavia, lo scenario è cambiato nelle ultime ore con i medici che hanno consigliato l’operazione chirurgica. La lesione muscolo-tendinea è delicata e l’intervento garantirebbe una maggiore stabilità in prospettiva, evitando il rischio concreto di recidive che potrebbero pregiudicare la ripresa agonistica. La situazione di Vlahovic presenta forti similitudini con quella di Kevin De Bruyne. L’asso del Napoli ha subito un infortunio analogo e ha scelto la via chirurgica alla fine di ottobre, operandosi ad Anversa (Belgio). Per il belga, i tempi di recupero sono stati stimati in circa quattro mesi. Vlahovic, che è più giovane, potrebbe avere tempi leggermente più brevi, ma lo stop sarà comunque di almeno tre mesi.

«Per quanto riguarda i tempi precisi bisogna parlare con i medici, perché sono loro che sanno le cose. Secondo me starà fermo 2-3 mesi. Il calcio in generale è un pallone che gira e ruzzola occasioni di continuo. Occasioni per gli altri? Nel suo rotolarsi il pallone dà occasioni, bisogna coglierle. Io comunque preferivo avere a disposizione Vlahovic, lo vedevo molto dentro alla squadra».