Ugolini: «Il ko con l’Udinese apre il fronte della discussione soprattutto sulla gestione delle risorse umane»

Massimo Ugolini a Sky Sport ha detto:

«Vittoria meritata dell’Udinese, ottima la prestazione di Zaniolo. Il Napoli ha pagato le fatiche di coppa, la freschezza atletica ha fatto la differenza. Poi nel finale il Napoli ha sfiorato due volte il pareggio (con Lucca e Hojlund). Neres sotto tono, non sugli standard dell’ultimo periodo. Risultato giusto, c’è una statistica di cui non si può non tenere conto. Seconda sconfitta consecutiva in trasferta. Se Lisbona poteva essere un passo falso, questa contro l’Udinese è una sconfitta apre il fronte della discussione soprattutto sulla gestione delle risorse umane dal punto di vista della tenuta fisica».