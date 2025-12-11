Udinese, lesione al flessore della coscia destra per Zemura: salterà il Napoli
Il club bianconero: "Il difensore ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo."
Brutte notizie per l’Udinese: gli esami strumentali hanno evidenziato per Jordan Zemura una lesione al flessore della coscia destra. Il terzino bianconero, già al lavoro nel percorso riabilitativo, sarà valutato settimana dopo settimana, ma è certo che non potrà essere a disposizione per la sfida contro il Napoli.
Lesione per Zemura: il comunicato
Si legge sul sito del club friulano:
“Udinese Calcio comunica che, all’esito degli esami strumentali effettuati, Jordan Zemura ha riportato una lesione al flessore della coscia destra. Il difensore ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo.”
