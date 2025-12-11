Udinese, lesione al flessore della coscia destra per Zemura: salterà il Napoli

Il club bianconero: "Il difensore ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo."

Brutte notizie per l’Udinese: gli esami strumentali hanno evidenziato per Jordan Zemura una lesione al flessore della coscia destra. Il terzino bianconero, già al lavoro nel percorso riabilitativo, sarà valutato settimana dopo settimana, ma è certo che non potrà essere a disposizione per la sfida contro il Napoli.

Lesione per Zemura: il comunicato

Si legge sul sito del club friulano:

“Udinese Calcio comunica che, all’esito degli esami strumentali effettuati, Jordan Zemura ha riportato una lesione al flessore della coscia destra. Il difensore ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo.”

Continua la strage di infortuni muscolari in Serie A. Stavolta a pagare dazio è l’Udinese, che dovrà fare a meno del centrocampista Arthur Atta per svariate partite. Il francese ha riportato lesione al bicipite femorale della coscia sinistra e rischia di saltare la sfida di campionato contro il Napoli del 14 dicembre. A riferire la notizia è stato lo stesso club bianconero tramite i propri canali ufficiali.

Udinese, Atta va k.o: il comunicato del club

Di seguito la nota dei friulani:

“Udinese Calcio comunica che, all’esito degli esami strumentali effettuati, Arthur Atta ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrocampista ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo”.