Spinazzola: «Loro erano più aggressivi e avevano più energia»

Il difensore del Napoli, Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video dopo la sconfitta contro il Benfica

Le parole di Spinazzola

«Sapevamo he sarebbe stata una partita tosta e piena di duelli da parte loro. Non siamo riusciti bene a giocare e loro sembrava che pressavano molto più forte di noi. Erano più aggressivi e avevano più energia. Abbiamo preso il secondo gol troppo presto anche perché la partita era lunga»

Di fatto anche Spinazzola concorda con l’analisi della partita di Conte a fine gare