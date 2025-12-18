Rodríguez, il giovane uruguaiano del Cagliari: «Non mi aspettavo di esordire contro il Napoli. Nel tunnel Olivera mi ha salutato, è stato speciale»

A La Mañana del Fútbol su El Espectador Deportes: «Entrare allo stadio e vedere la statua di Maradona è stato qualcosa di incredibile»

Il classe 2005 Juan Rodríguez sta muovendo i primi passi in Serie A con il Cagliari e racconta le sue emozioni e ambizioni in un’intervista rilasciata a La Mañana del Fútbol su El Espectador Deportes. Durante l’intervista si è soffermato a parlare del suo debutto al Maradona in Coppa Italia.

Le parole di Rodríguez

Ecco le parole di Rodríguez come riprese da TuttoCagliari.

Sul debutto in Coppa Italia contro il Napoli, Rodríguez ha dichiarato:

«Non mi aspettavo di esordire proprio contro il Napoli. Entrare allo stadio e vedere la statua di Maradona è stato qualcosa di incredibile. Nel tunnel Mathías Olivera mi è venuto incontro per salutarmi, è stato un momento speciale.»

«Cagliari è un posto impressionante, una città davvero bellissima. Molti uruguaiani hanno lasciato il segno qui: Fabián O’Neill, Tabárez, Francescoli, López, Nández, gli uruguaiani vengono accolti in maniera straordinaria.»

Infine, parlando dei suoi obiettivi futuri:

“Sto cercando di migliorare la condizione, perché sono ancora indietro rispetto ai miei compagni e devo mettermi al loro livello. In Italia si lavora tantissimo dal punto di vista tattico. Giocare con tre difensori centrali mi si addice. È una situazione molto variabile e dipende anche da cosa vuole l’allenatore e da come schiera la squadra. All’inizio è stato difficile, ma mi sono adattato.”

Leggi anche: Marianucci vuole spazio: è seguito da Torino, Cremonese, Genoa e Cagliari (Tuttosport)

Riporta Tuttosport:

“Il Torino è al lavoro per rinforzare il reparto arretrato e ha avviato una fase di valutazione su più profili difensivi. L’obiettivo della dirigenza granata è individuare un centrale giovane, con margini di crescita, capace di aumentare la competitività del pacchetto arretrato e allo stesso tempo abbassarne l’età media.

Restano vigili anche Genoa e Cagliari, che hanno effettuato sondaggi per il classe 2004, già nel giro della Nazionale Under 21″.