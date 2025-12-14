Lo statunitense fin qui ha segnato 7 gol in campionato (capocannoniere insieme a Lautaro Martinez) e 2 in Coppa Italia. L'ex attaccante: «Credo che Allegri se lo porti anche a casa».

Quagliarella: «Se in questo momento pensiamo al Milan, credo che abbia la faccia di Pulisic»

Fabio Quagliarella era presente negli studi di Sky Sport per parlare del match tra i rossoneri e il Sassuolo in programma a San Siro alle 12.30. Le sue parole:

«Se in questo momento pensiamo al Milan, credo che abbia la faccia di Pulisic. Lo statunitense si sta rivelando il vero e proprio trascinatore della squadra di Allegri, come ha dimostrato nell’ultimo turno di campionato segnando da subentrato per battere in rimonta il Torino»

L’ex attaccante di Sampdoria e Juventus, per far capire quanto il mister milanista sia calcisticamente “pazzo” del suo attaccante, ha anche dichiarato:

«Credo che Allegri se lo porti anche a casa».

Ordine avvisa Allegri: il Sassuolo può essere una trappola per il Milan

Scrive Franco Ordine sulle pagine de Il Giornale oggi in edicola:

“Da una una trappola all’altra. Si fa avanti il Sassuolo all’ora di pranzo con 3 precedenti favorevoli su 5 e qualche sconfitta pesante (tipo il 2 a 5 indimenticato di San Siro) che brucia ancora. Così come preoccupa la condizione della squadra di Grosso (oggi squalificato), terza neo-promossa che passa da Milano dopo le imprese di Cremonese e Pisa capaci di lasciare ad Allegri le briciole di un solo punto”.

Anche perché nel frattempo in attacco c’è la solita emergenza. Perché Gimenez continua a farsi da parte in attesa di una guarigione che ritarda di settimana in settimana mentre Leao è ai box (“ma tornerà per la Supercoppa”, la garanzia del tecnico) per l’infiammazione rimediata a Torino così da lasciare ad Allegri i soliti due attaccanti (su 4) da schierare (Pulisic e Nkunku) senza possibilità di ricambio”.