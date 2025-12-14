Ordine avvisa Allegri: il Sassuolo può essere una trappola per il Milan

La maledizione delle "piccole". Il Milan si è già accontentato un solo punto contro Pisa e cremonese. In attacco dovrà puntare su Nkunku.

Allegri avvisato: il Sassuolo può essere una trappola per il Milan (Ordine)

Allegri sa che contro il Sassuolo non sarà una partita semplice per il Milan. Come spiega Franco Ordine, tra assenze pesanti, attacco in emergenza e i precedenti poco rassicuranti, serviranno attenzione e concretezza per evitare altri passi falsi e uscire indenni da una trasferta piena di insidie.

Scrive Franco Ordine sulle pagine de Il Giornale oggi in edicola:

“Da una una trappola all’altra. Si fa avanti il Sassuolo all’ora di pranzo con 3 precedenti favorevoli su 5 e qualche sconfitta pesante (tipo il 2 a 5 indimenticato di San Siro) che brucia ancora. Così come preoccupa la condizione della squadra di Grosso (oggi squalificato), terza neo-promossa che passa da Milano dopo le imprese di Cremonese e Pisa capaci di lasciare ad Allegri le briciole di un solo punto”.

Anche perché nel frattempo in attacco c’è la solita emergenza. Perché Gimenez continua a farsi da parte in attesa di una guarigione che ritarda di settimana in settimana mentre Leao è ai box (“ma tornerà per la Supercoppa”, la garanzia del tecnico) per l’infiammazione rimediata a Torino così da lasciare ad Allegri i soliti due attaccanti (su 4) da schierare (Pulisic e Nkunku) senza possibilità di ricambio”.

Trae dunque la conclusione che:

“Per non cadere nella trappola del Sassuolo, il primo consiglio è quello di non ripetere certi incipit colmi di errori difensivi, come accaduto contro Inter, Roma, Lazio e Torino. Allegri invita i suoi a fare una fase difensiva molto attenta, specie sugli esterni dove ci sono Volpato e Laurienté, protagonisti tra l’altro del 3 a 1 perentorio sulla Fiorentina e in grado di contare sul recupero di Pinamonti e di Vranckx, un ex. Per questo in attacco il Milan aspetta che si sblocchi Nkunku, rilanciato dal secondo tempo di Torino”.