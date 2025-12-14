Panatta e Bertolucci brillano a Ballando con le stelle in un tango a coppie in cui sono stati per lo più seduti
Il Corsport ha raccontato la performance dei tue ex tennisti che, come al solito, hanno animato la serata ma senza ballare
Adriano Panatta e Paolo Bertolucci erano tanto atteso a Ballando con le stelle, ma a quanto pare la loro esibizione, fuori dal campo da tennis, non ha soddisfatto le aspettative. Ne ha scritto il Corriere dello Sport
“Erano attesi da tempo e non hanno deluso le aspettative. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci sono stati “ballerini per una notte” durante la semifinale di “Ballando con le stelle”. Hanno riso, scherzato, fatto le solite battute: “Se avessi giocato con un altro avrei vinto 10 volte di più”, ha detto Panatta. Immediata la replica di Bertolucci: “Con questa palla al piede ho vinto, pensate quanto ero forte…”. E poi hanno ricordato con affetto Nicola Pietrangeli, prima con gli occhi lucidi, dopo col sorriso: “Gli volevamo davvero molto bene. Anche se meno male che non ci ha visto stasera”.
Impossibile non citare il momento d’oro del tennis italiano: “Sinner è un fenomeno”, la sintesi di Bertolucci. Panatta ha aggiunto: “Non credo che Jannik sia umano, viene da un altro pianeta, un’altra costellazione, non è normale quello che fa”. Immediata la reazione affermativa di Bertolucci. Come si fa, d’altronde, a non essere d’accordo? Tornando al ballo: dopo un tango a coppie in cui sono stati per lo più seduti (davanti agli occhi delle mogli), hanno anche parlato della loro amicizia: “Non esageriamo”, ha scherzato Panatta. A seguire sono arrivati i voti della giuria: tutti 10. Un tesoretto di punti che è stato assegnato ad una delle coppie in gara”.