Neres: «Mi sono fatto trovare pronto, è importante la fiducia del mister ma anche quella in me stesso»

A Prime: «Ora che abbiamo trovato un equilibrio, è tutto più semplice. Del Benfica porto con me bei ricordi, la vittoria del campionato fu straordinaria».

David Neres ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video per il match di Champions League tra Benfica e Napoli.

Le parole di Neres

I ricordi dei tempi col Benfica:

«Ho sempre detto di esser stato benissimo qui, la gente, il club e i tifosi mi hanno sempre accolto e trattato alla grande. Il ricordo più bello è quando abbiamo vinto il campionato, fu straordinario».

Momento d’oro col Napoli?

«Cerco di farmi trovare sempre pronto e ogni volta che vado in campo so che devo fare, penso che questo momento sia legato al duro lavoro che ho fatto per farmi trovare pronto. Quando ho avuto le mie chances, mi son fatto trovare pronto. E’ importante la fiducia dell’allenatore ma è importante anche quella in se stesso. Quando giochi bene e ottieni risultati positivi, acquisti maggiore fiducia e queste ultime gare lo dimostrano».

Sul tridente con Lang e Hojlund:

«Quando una squadra trova equilibrio, è più facile per tutti giocare insieme; quando le cose non funzionano, diventa più difficile per tutti. Ora che abbiamo trovato questo equilibrio nel nostro gioco, è tutto più semplice».

A Bola scrive:

David Neres ha il Napoli (e l’Italia) ai suoi piedi dopo tre gol e un assist nelle ultime tre partite di Serie A. I tifosi del Benfica lo osserveranno bene domani, non solo per l’affetto che hanno nei suoi confronti, ma anche per il grande momento di forma che sta attraversando. Ai microfoni di Dazn, al termine della partita con la Roma, gli fu chiesto: «Sei tornato?»; Neres, in maniera molto indifferente, ha risposto semplicemente: «Non me ne sono mai andato». La stampa sportiva italiana sta esaltando il brasiliano, tutti lo elogiano. Come i tifosi portoghesi, che hanno imparato ad amarlo fin da subito.