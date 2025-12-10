Benfica-Napoli, dove vedere il match e la probabile formazione degli azzurri

Conte dovrebbe confermare gli stessi undici che hanno battuto Roma e Juventus in campionato. Fischio d'inizio del match alle 21 dallo stadio Da Luz.

Questa sera Benfica e Napoli si affronteranno a Lisbona per la sesta giornata di Champions League. Per entrambe le squadre sarà un match fondamentale in vista della qualificazione ai play-off.

Dove e quando vedere il match di Champions Benfica-Napoli

Fischio d’inizio alle ore 21 dallo stadio Da Luz (ore 20 in Portogallo).

Il match sarà trasmesso in diretta su Amazon Prime Video, app disponibile su ogni smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi. I clienti Sky abbonati a Amazon Prime potranno vedere il match anche su Sky Stream e Sky Glass.

Inoltre, Sky Sport (canale 251) e Sky Sport Calcio e lo streaming su Now trasmetteranno dalle 21 la Diretta Gol per seguire le varie partite in contemporanea.

La probabile formazione degli azzurri

Conte dovrebbe affidarsi agli stessi undici titolari che hanno battuto Roma e Juventus in campionato.

Di seguito, quella che dovrebbe essere la formazione del Napoli, riportata da Sky:

Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang.

Si legge su Repubblica:

“Il Napoli non sarà da solo nella trasferta della verità in Portogallo. Al seguito dei Campioni d’Italia è annunciata infatti una maxi carovana di oltre 3500 tifosi al seguito dei campioni d’Italia, che cercheranno di farsi sentire nella bolgia del monumentale stadio Da Luz. L’atmosfera al fischio d’inizio sarà molto calda, trattandosi di una sfida decisiva anche per il futuro nella Champions League del Benfica. Ma l’allarme per l’ordine pubblico è legato soprattutto alle forti tensioni tra gli ultrà azzurri e i loro avversari dell’altra squadra di Lisbona, lo Sporting.”

“Gli ultrà dello Sporting rientrano stamattina in città dalla trasferta di ieri a Monaco di Baviera, e c’è dunque il timore di nuovi contatti con i tifosi del Napoli. Tanti i voli in partenza dall’Italia per Lisbona, nonostante lo sciopero generale previsto per domani in Portogallo, che complicherà il rientro alla base dei 3500. Della carovana non farà parte Aurelio De Laurentiis, che stasera vedrà la gara in tv.”