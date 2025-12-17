Di Lorenzo: «Sappiamo di arrivare dopo una battuta d’arresto, ma vogliamo andare in finale nei minuti regolamentari»

In conferenza: «Siamo professionisti, siamo pronti a giocare sempre e ad allenarci. Io cerco di allenarmi sempre bene perché penso che uno gioca come si allena. A livello mentale giocare tante partite è dispendioso, però siamo professionisti».

Il difensore e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Milan.

La conferenza di Di Lorenzo

Come arrivate?

«Penso che arriviamo bene, è vero che abbiamo perso, ma questa è un’altra competizione in una partita secca»

Due finali perse, questa è la terza per te. Avete pensato di risparmiare le energie e arrivare ai rigori?

«I rigori sono una lotteria, noi vogliamo andare in finale nei minuti regolamentari. La squadra è pronta e la concentrazione è massima»

Sei capitano, giochi tutte le partite, come si gestisce?

«Siamo professionisti, siamo pronti a giocare sempre e ad allenarci. Io cerco di allenarmi sempre bene perché penso che uno gioca come si allena. A livello mentale giocare tante partite è dispendioso, però siamo professionisti».

Come gestite la preparazione della partita?

«Siamo pronti è vero che abbiamo avuto una battuta d’arresto, ma la squadra ha voglia di giocarsela»

Che consiglio hai dato ai giovani aggregati con voi?

«Sono ragazzi che spesso si allenano con noi, sono quasi parte del gruppo»

Come giocherete domani?

«Sappiamo che la partita di domani passa da come ci difenderemo e sarà importante. Quando si difende bene si attacca meglio e ci lavoriamo sempre»

Il Milan a fine settembre vi ha battuto, in cosa vi spaventa?

«Quello che si dice conta fino ad un certo punto, conta quello che succederà in mezzo al campo»