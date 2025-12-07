Napoli-Juventus, Spalletti preferisce Miretti a Thuram (Sky Sport)

Questa sera, alle 20:45, lo Stadio Diego Armando Maradona si accende per una delle sfide più attese della stagione di Serie A: Napoli-Juventus. Per ingannare l’attesa del fischio d’inizio, diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Sky Sport.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Lang, Højlund, Neres.

All. Conte

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; , McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Conceição, Yildiz, David.

All. Spalletti

Spalletti a Napoli con l’ansia: se perde, è fuori dalla lotta scudetto già a dicembre (Libero)

Questa sera si affronteranno Napoli e Juventus. Per il tecnico bianconero Luciano Spalletti è una sfida da dentro o fuori per quel che riguarda la lotta scudetto. Nonostante gli azzurri siano decimati dagli infortuni, sembra essere la Vecchia Signora più in emergenza.

Claudio Savelli su Libero scrive in un pezzo titolato “In Napoli-Juventus è Spalletti che rischia di più”:

Napoli-Juventus non è mai una partita come le altre. È una rivalità storica, mai sopita e sempre pronta ad arricchirsi di nuovi capitoli. La sfida di stasera al Maradona è particolarmente significativa perché arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. Conte ha gli uomini contati e ha perso praticamente tutto il centrocampo, fatta eccezione di McTominay; Spalletti pure è in perenne emergenza e rispetto al collega ha l’ansia di dover fare risultato. La Juventus è infatti a -5 dalla vetta e a -4 dal quarto posto: se dovesse perdere al Maradona, potrebbe dimenticarsi la lotta per il titolo già a dicembre.