Napoli, accordo con Google: Gemini e Pixel nuovi partner ufficiali per il 2025-2026

Un’intesa di grande prestigio per il Napoli. Il club azzurro ha ufficializzato una nuova partnership con Google: per la stagione 2025-2026, Google Gemini e Google Pixel saranno rispettivamente Official AI Partner e Official Smartphone Partner della società campione d’Italia.

Di seguito il comunicato ufficiale.

“Google Pixel è la linea di dispositivi hardware (smartphone, tablet, orologi) approdata anche in Italia – si legge nella nota del club – da diversi anni e Google Gemini è l’intelligenza artificiale dell’azienda tech. La partnership nasce dall’incontro tra l’identità globale della Ssc Napoli e l’innovazione tecnologica di Google, con l’obiettivo di sviluppare nuovi linguaggi, contenuti e iniziative capaci di coinvolgere la tifoseria azzurra in modo sempre più partecipativo. Nel corso della stagione, Google Gemini e Google Pixel saranno al centro di un progetto che unirà contenuti ufficiali del club, attivazioni digitali e iniziative dedicate ai tifosi, valorizzando il legame tra squadra, città e comunità azzurra globale. Attraverso l’utilizzo degli smartphone Google Pixel e delle potenzialità dell’intelligenza artificiale di Google Gemini, Ssc Napoli svilupperà format originali pensati per raccontare il mondo azzurro da nuove prospettive e accogliere l’inventiva dei tifosi”.

Soddisfatto Tommaso Bianchini, direttore generale dell’Area Business del Napoli: “Per noi è un privilegio avviare una partnership con Google incentrata sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il Napoli è diventato negli anni un punto di riferimento per attivazioni innovative insieme a brand iconici e globali, e questo accordo rafforza ulteriormente il valore della nostra rete di partner internazionali. La collaborazione si focalizza sul coinvolgimento della nostra fanbase globale, con l’obiettivo di entrare in contatto in modo sempre più diretto e autentico grazie alle tecnologie di Google”.