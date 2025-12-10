Mourinho: «Misi Pogba in panchina per far giocare McTominay, lo United ha fatto un errore gigante a cederlo»

Josè Mourinho, tecnico del Benfica, ha parlato a Prime Video prima del match contro il Napoli in Champions.

Le parole di Mourinho

«Il Napoli è più forte di noi: più forte individualmente, più forte come squadra. Ha un potenziale diverso dal nostro. Io dico: se facciamo undici uomini contro undici uomini, perdiamo. Dobbiamo essere squadra. E se non siamo, ovviamente, forti, dobbiamo essere intelligenti e giocare da squadra, perché il Napoli è una bravissima squadra».

Che idea si è fatto del gioco del Napoli degli ultimi anni?

«Hanno vinto negli ultimi anni due scudetti, in modo diverso, con allenatori diversi, con idee diverse, con qualche giocatore che è sempre lì. Io guardo il Napoli di oggi, che è quello che veramente conta per una partita isolata contro di noi. È una squadra che gioca in un modo dove il suo allenatore è un maestro. Giocando a cinque dietro, penso. È fortissimo: sa fare tutto, sa difendere molto bene, pressando, sa stare molto bene in blocco basso, sa uscire in contropiede. Hai un potenziale fisico per farlo; in un attacco organizzato ha la qualità tecnica per farlo; ha disegni tattici in campo che creano diverse difficoltà».

Su Scott McTominay:

«Penso che l’unica cosa che Scott mi deve è che io ho lasciato in panchina Pogba, per farlo giocare. Anche in Champions a Siviglia. Sono quello che lo ha fatto esordire, tutto qui, poi tutto il resto è merito suo. Quando si è allenato con la prima squadra per la prima volta, non è andato lì a passeggiare. È andato lì per rimanere. E dopo l’errore del Manchester di farlo andare via… tutti noi sappiamo che il Manchester negli ultimi anni ha fatto tanti tanti errori. Però questo qua è stato un gigante errore».

Rivalità con Conte:

«No, vale per voi giornalisti. Non è che siamo stati tanto tempo in Italia insieme. Penso che sia un allenatore straordinario. Come persona… non lo conosco a sufficienza per giudicare se sia una bravissima persona o un idiota totale. Non ho questo rapporto con Antonio per dirlo. Come allenatore è fantastico, secondo me».