Mourinho: «McTominay era triste perché ha perso, è la natura dei giocatori vincenti»

In conferenza: «Ha chiacchierato con me cinque minuti ma ha perso ed era triste. È felicissimo però a Napoli»

L’allenatore del Benfica, Josè Mourinho ha parlato lungamente di Scott McTominay nel post partita della sfida contro il Napoli

Mourinho svela un retroscena con McTominay: «Ho preso la maglietta di McTominay, ho tolto Pogba per farlo giocare e il minimo che potesse fare era darmi la maglia».

Se avesse avuto lui McTominay stasera, cosa gli avrebbe detto: «Era triste perché ha perso. Questo è Scott, questa è la natura dei giocatori vincenti. Ha chiacchierato con me cinque minuti ma ha perso ed era triste. È felicissimo però a Napoli. Vincere il premio di miglior straniero è assolutamente fantastico, qualifica la Scozia per il mondiale dopo tanti anni. Vive un momento molto molto bello. Ha dato gioco al Manchester United, è rimasto un legame con lui. Quando avrà 70 anni ricorderà ancora di me».

