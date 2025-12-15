Messaggero Veneto: Ekkelenkamp alla Totò (Di Natale)

Ekkelenkamp alla Totò, titola il Messaggero Veneto il giorno dopo la vittoria dell’Udinese sul Napoli col suo gol. Il riferimento è a Totò Di Natale, storico attaccante che è stato 12 anni in bianconero.

Soprattutto nella ripresa gli uomini di Conte sono stati schiantati dall’Udinese che è dovuta ricorrere alle formule da supermercato per andare in vantaggio. Ne ha dovuti segnare tre per vedersene convalidare uno. E alla fine il gol buono è stato quello di Ekkelenkamp che evidentemente ha il dente avvelenato col Napoli. Segnò anche lo scorso anno, al Maradona, con un tiro bislacco. Oggi ha segnato da fuori area con un tiro che ha ricordato vagamente (vagamente) uno dei due subito da Zoff (friulano) contro l’Olanda nel 1978. La preistoria che ritorna. Tiro imparabile. Gli altri due li avevano segnato Davis (in millimetrico fuorigioco) e Zaniolo con un tiro finito sotto la pancia di Milinkovic. Ma in precedenza c’era stato un pestone ai di Lobotka.

Ekkelenkamp prende 8 in pagella per loro: Segna un gol strepitoso con un destro che piove sotto l’incrocio che ha ricordato le esecuzioni di Di Natale. Gioca una partita di grande intensità. Al Napoli aveva già fatto male al Maradona nell’1-1 di febbraio. Insomma, la sua statuina non finirà nel presepe napoletano di San Gregorio Armeno.