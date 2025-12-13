Maradona, Manfredi lavora per ristrutturarlo, ma anche per farlo stimare

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, continua a parlare di nuovo stadio del Napoli, sottolineando la sua volontà di non investire per una ristrutturazione del Maradona. Volontà che invece ha ampiamente dimostrato il sindaco Manfredi, scrive il Corriere del Mezzogiorno, impegnato per capire come sistemare la questione stadio e Maradona.

Il sindaco ha inviato un dossier al neo letto presidente della Regione, che ha promesso di impegnarsi a trovare i fondi necessari per mettere a posto il Maradona e consentire a Napoli di candidarsi per ospitare gli Europei del 2032.

Tra le ipotesi prese in considerazione da Manfredi c’è anche la vendita dello stadio, percorso più lungo in quanto bisogna prima avere una valutazione.

“Ma al Comune non intendono trascurare nessuna ipotesi: né quella della ristrutturazione, con la progettazione esecutiva che va avanti in attesa dei fondi regionali; e ora anche per la vendita, per la quale occorre prima una stima del bene. Che prenderebbe in considerazione alcuni parametri, tra cui ovviamente le condizioni dello stadio, la redditività e il valore del diritto di superficie e le opportunità offerte del Prg per la zona. Una volta fatta la stima sarebbe il Consiglio comunale ad avere l’ultima parola ed eventualmente ad inserirlo nell’elenco dei beni del patrimonio «disponibile» per essere venduto, però, a prezzo di mercato. Perché il prezzo lo fa sempre il mercato”