Manna: «Raspadori alla Roma? Non penso che lascerà l’Atletico. Mainoo? Dobbiamo aspettare di capire chi rientra a gennaio»
A Mediaset: «Quella di Conte dopo il Bologna non è stata un'uscita polemica, ma un grido di allarme. Siamo erme stati compatti e lo saremo qualsiasi sarà il risultato di oggi»
Manca poco al fischio d’inizio di Napoli-Milan, prima semifinale di Supercoppa e Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni Mediaset.
Le parole di Manna
Lukaku sarà l’acquisto di gennaio?
«Siamo contenti che sia rientrare in gruppo, non è in condizione di giocare, ma è un ragazzo di personalità. Vedremo da qui alle prossime settimane quando potrà tornare in campo»
«Io ho sempre detto che dobbiamo essere molto riflessivi e accorti, abbiamo giocatori importanti fuori che rientreranno»
Raspadori alla Roma?
«È un calciatore che ha dato tanto a Napoli, ha fatto una scelta, ma personalmente non penso che lascerà l’Atletico Madrid»
È cambiato l’atteggiamento di Conte, si è riappacificato con la squadra?
«Problemi interni non ne abbiamo mai avuti. Non è stata un’uscita polemica, ma un grido di allarme. Siamo semree stati compatti, ultimamente abbiamo avuto due sconfitte, ma è fisiologico, non si possono vincere tutte le partite. Siamo contenti e sereni del lavoro che sta facendo il mister e lo saremo qualsiasi sarà il risultato di oggi»
Le formazioni di Napoli-Milan
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola: David Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinian; Nkunku, Pulisic. All. Allegri