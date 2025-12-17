Mainoo, il Napoli lo aspetta da sei mesi. Ma pesano i 200 milioni investiti in estate (Gazzetta)

La Gazzetta fa il punto sul mercato di gennaio del Napoli.

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo

Come dicevano le nonne, la calma è la virtù dei forti: il Napoli sa di aver bisogno di un centrocampista e forse anche di due, ha già una bella lista in cui ci sono i soliti noti e pure qualche «ignoto», ma buttare i soldi non si può, per svariati motivi. Però qualcosa bisogna fare, sapendo che André-Frank Anguissa, ora infortunato, tornerà e sperando che riesca pure ad accelerare. E comunque, visto che prima della metà del mese sarà impossibile avere

Anguissa e che gennaio prevede una trentina di giorni con nove partite, Il ds Giovanni Manna si è portato avanti col lavoro, ha continuato a corteggiare Mainoo, che il fratello – con una scenetta niente male sulle tribune di Old Trafford – intende «liberare». Sulla tshirt indossata l’altra sera, ad uso e consumo di fotografi e telecamere, c’era scritto (in inglese) liberate Mainoo, che al Manchester United gioca poco e non è felice. Potrrebbe esserlo a Napoli, dove lo aspettano ormai da sei mesi e lo acquisterebbero, in prestito e dopo aver liberato qualche casella.

Il Napoli sa che è in difficoltà numerica, ma in estate ha speso e si è impegnato anche per giugno prossimo, quei 200 milioni circa investiti pesano. Occhi aperti anche su Frendrup del Genoa, ma, per ora, niente laterale basso di destra, che diventerà esigenza più in là, quando si potrà. Per il momento, ci fosse la possibilità di arrivare a Mainoo sarebbe persino grasso che cola.