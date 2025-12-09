Lukaku non torna ad allenarsi in gruppo, continua a fare differenziato

L'attaccante belga sta proseguendo il recupero, è vicino al rientro in gruppo ma non è ancora avvenuto

Sembravano buone notizie per Antonio Conte e il Napoli: ma la notizia che Romelu Lukaku ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, tornando in campo con i compagni per la prima volta dall’infortunio subito il 14 agosto, purtroppo non risponde ancora al vero.

Lukaku in gruppo: il punto di Di Marzio

Prosegue il lavoro del belga e si spera che molto presto, anche questione di giorni, possa rientrare in gruppo. La sola presenza del belga a Napoli è stata determinante per il cambio di marcia del Napoli.

Conte ha perso Lukaku ma ha trovato Hojlund, costretto a bruciare le tappe a Napoli dopo l’infortunio di BigRom. Marco Azzi su Repubblica scrive appunto che adesso finalmente potranno ritrovarsi e magari giocare anche insieme.

“i consigli del maestro hanno aiutato l’allievo a calarsi meglio nei meccanismi dei campioni d’Italia, come si è visto con la Juve. Big Rom, pupillo di Conte, sa meglio di chiunque cosa si aspetta il tecnico leccese dal danese”

“L’agonismo ce l’ha nel sangue da quando nelle piscine di Copenaghen staccava a stile libero i suoi coetanei, da promessa del nuoto. Il suo destino era però il pallone e dopo gli alti e bassi (con Atalanta e United) l’incontro con Conte può cambiargli la carriera. I due sono fatti l’uno per l’altro e si intendono a meraviglia. Proprio come il tecnico leccese e Lukaku, di cui il nuovo centravanti del Napoli sembra la versione aggiornata. Entrambi introversi fuori dal campo e focosi col pallone tra i piedi. Hojlund vuole concedere un’intervista in italiano solo quando si sentirà padrone della lingua: intanto studia. A Lisbona toccherà ancora all’allievo guidare gli azzurri, in attesa del ritorno del maestro. Big Rom intanto dà una mano dietro le quinte per far crescere il suo erede: 6 reti tra campionato e Champions. La prossima sfida è vederli in coppia: il futuro passa dal presente”.