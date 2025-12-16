Lineker guadagna più facendo podcast oggi che quando faceva il calciatore

Quando di professione Gary Lineker faceva il bomber della nazionale inglese era pagato molto bene. Ma non quanto ora che fa il podcaster. La sua società di podcast guadagnerà 14 milioni di sterline (16 milioni di euro) grazie ad un accordo con Netflix per produrre lo show quotidiano “The Rest Is Football” durante la Coppa del Mondo. Fonti riferiscono al Times che Netflix e Goalhanger hanno raggiunto un accordo “che mette in ombra lo stipendio annuale di Lineker alla Bbc, pari a 1,35 milioni di sterline”.

L’accordo con Netflix, scrive il Times, vale più di 1,6 milioni di sterline a settimana per lo show, presentato da Lineker e con la partecipazione anche di Alan Shearer e Micah Richards, che andrà in onda per tutta la durata della Coppa del Mondo 2026. Il ricavato coprirà anche i compensi degli ospiti speciali. Secondo i bilanci pubblicati da Companies House nel fine settimana, la società di Lineker, Goalhanger Podcasts Ltd, ha realizzato un utile di 3,1 milioni di sterline nel 2024. Produce anche ” The Rest Is History” e “The Rest Is Politics” .

“The Rest Is Football” conta più di sette milioni di streaming mensili, ed è uno dei podcast sportivi più popolari al mondo. Lineker era il dipendente più pagato della Bbc in qualità di presentatore di Match of the Day fino al suo improvviso addio a maggio. Ha fondato Goalhanger Podcasts nel 2019 ed è stato subito un successo economico.

