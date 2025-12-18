Sconfitti i tradizionalisti del pallone. Il presidente della Lega Simonelli: «Collina ci ha garantito la qualità della direzione arbitrale e ci ha rassicurato»

La Lega Serie A: «Milan-Como si giocherà a Perth l’8 febbraio». . Arbitrerà un asiatico? Pare proprio di sì

Brutta serata per i tradizionalisti del football. Già la Supercoppa italiana che si gioca a Riad, poi proprio da Riad il presidente della Lega Serie A Simonelli annuncia in diretta tv che Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia, il prossimo 8 febbraio. Ora chi li sente quelli del calcio di una volta, che non va venduto al soldo e bla bla bla.

Ecco le parole di Simonelli numero uno della Lega Serie A:

«Siamo soddisfatti del successo di questa manifestazione: lo stadio pieno (moltissimi i tifosi arabi del Milan, ndr) e l’operazione di internazionalizzazione stanno dando risultati. In Arabia sono ormai abituati a vedere grandi squadre italiane. Abbiamo incontrato anche i locali, che ci hanno detto “Forza Napoli” e “Forza Milan”.

Il Milan giocherà a Perth l’8 febbraio. L’incontro con Gianni Infantino è stato molto cordiale, inizialmente avevamo dei dubbi sulle condizioni imposte, soprattutto per quanto riguarda gli arbitri (la federazione asiatica voleva che arbitrassero loro, ndr). Poi ho parlato con Collina, che ci ha garantito la qualità della direzione arbitrale e ci ha rassicurato. Accetteremo le condizioni. Quello che era lo scoglio principale lo abbiamo superato grazie a Collina».

Quindi arbitrerà un arbitro della federazione asiatica? Pare di sì.