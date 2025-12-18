Juan Jesus: «A noi non piace perdere le partite, oggi è un’occasione importante. Dimostreremo di essere il Napoli»

Avver­tenza: può sem­brare una pro­vo­ca­zione men­tre ha l’intento di un con­si­glio con­tro­cor­rente. La con­ve­nienza asso­luta per il Milan che sta­sera ritrova il Napoli per la semi­fi­nale di Super­coppa d’Ita­lia è quella di uscire e tor­nare subito a Milano per pre­pa­rare con il tempo neces­sa­rio il ritorno in cam­pio­nato e la sfida col Verona di dome­nica 28 dicem­bre all’ora di pranzo (non porta benis­simo l’ora­rio). La spie­ga­zione è molto sem­plice: Gab­bia è rima­sto a casa per curare il ginoc­chio, Gime­nez è par­tito per l’Olanda, ope­ra­zione resa neces­sa­ria dai dolori alla cavi­glia, se ne ripar­lerà a fine gen­naio. Que­sto signi­fica che ancora una volta Alle­gri ha gli uomini con­tati in attacco per­ché Leao, al meglio delle pre­vi­sioni, può ripar­tire dalla pan­china: due pedine sole, Puli­sic e Nkunku, e neces­sità even­tuale di rivol­gersi a Lof­tus-Cheek. A tal pro­po­sito una sola segna­la­zione: il cur­ri­cu­lum recente di Full­krug cer­ti­fica una non per­fetta salute fisica, sarebbe un grave azzardo col­mare la lacuna con un tede­sco di 32 anni. L’unico recu­pe­rato è Fofana, a cen­tro­campo. L’impiego di De Win­ter, cri­ti­cato col Sas­suolo, può ser­vire a con­fer­mare l’altra neces­sità e cioè reclu­tare sul mer­cato di gen­naio un vero quarto difen­sore dispo­ni­bile per la mis­sione dichia­rata di cen­trare uno dei 4 posti per la Cham­pions.