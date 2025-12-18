Juan Jesus: «A noi non piace perdere le partite, oggi è un’occasione importante. Dimostreremo di essere il Napoli»
A Sport Mediaset: «Abbiamo perso pezzi importanti come De Bruyne, Anguissa... Lukaku è appena rientrato, ma abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte»
Manca poco al fischio d’inizio di Napoli-Milan, prima semifinale di Supercoppa e Juan Jesus è intervenuto ai microfoni Mediaset.
Le parole di Juan Jesus
«Dobbiamo fare la nostra partita, è una gara secca. Abbiamo abituato un po’ troppo le persone a vedere il Napoli che vince sempre. A noi non piace perdere le partite, oggi è un’occasione importante, dobbiamo imporre il nostro gioco. Assenze? Penso che, non voglio fare paragoni, ma noi abbiamo perso pezzi importanti come De Bruyne, Anguissa… Lukaku è appena rientrato, ma abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte. Dimostreremo di essere il Napoli.»
