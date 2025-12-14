Lang: «Neres e Hojlund hanno segnato più di me, ma insieme siamo un bel tridente»

A Dazn: «Questa è la partita giusta per fare bene dopo la sconfitta in Champions, dobbiamo migliorare tutti. Non ci siamo solo noi 3»

Noa Lang è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha presentato la gara tra Udinese e Napoli che avrà luogo tra meno di un’ora all’ex Dacia Arena. Di seguito l’intervento integrale.

Lang: «Io, Hojlund e Neres siamo un bel tridente»

«Penso che siamo un bel tridente con Rasmus e David, ma non siamo solo noi ad essere forti. Magari in questo momento David e Rasmus stanno segnando di più di me, ma dobbiamo migliorare tutti come squadra e questa è la partita giusta per risollevarci dopo la sconfitta di Lisbona»

Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Runjaic:

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

Questa è, invece, la formazione scelta da Antonio Conte:

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola, David Neres, Højlund, Lang. All. Antonio Conte