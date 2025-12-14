Runjaic: «Contro il Napoli serve la perfezione nei dettagli, per noi contano le prestazioni»

Il tecnico dell’Udinese Runjaic è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha presentato la gara tra Udinese e Napoli che avrà luogo tra meno di un’ora all’ex Dacia Arena. Di seguito l’intervento integrale.

Runjaic: «Contro il Napoli serve la perfezione sui dettagli»

«Il Napoli è una grande squadra, lo sappiamo. Sono campioni d’Italia e primi in classifica, per cui sappiamo a che livello siamo. Dobbiamo giocare una partita perfetta oggi per affrontarli, essere bravi nei dettagli. Sappiamo di dover migliorare molte cose, sappiamo che stiamo cercando continuità per avere stabilità. Non conta la classifica ma il nostro lavoro, la nostra prestazione settimana dopo settimana. Contro il Genoa a volte non siamo stati abbastanza ed è per questo che abbiamo perso una gara che non avremmo dovuto perdere»

Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Runjaic:

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

Questa è, invece, la formazione scelta da Antonio Conte:

