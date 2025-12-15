Il Napoli ha una personalità precaria, Conte dice che non sa andare di bolina. Che vento ci sarà a Riad? (Gazzetta)

Il Napoli perde a Udine, ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport con Pierfrancesco Archetti:

Il Napoli, che ha di nuovo un tricolore da esibire, naviga sulle onde di un’annata più complicata del previsto: ha mancanze di organico, causa infortuni, e una personalità precaria. Ha perso sette volte su 22 match, tutto compreso, e sempre in trasferta. Stavolta Antonio Conte non ha detto

che i suoi hanno indossato le scarpe da ballerina, come sottolineò dopo il ko con il Torino, e nemmeno ha usato la macabra metafora dei morti da accompagnare, come dopo la lezione subita a Bologna. Ha parlato di vento contrario che non si riesce ad affrontare. Il Napoli cade dall’onda, dopo tre vittorie di fila in campionato, ma anche dopo il tonfo di Lisbona mercoledì in Champions, perché non sa fronteggiare il vento contro, non sa andare di bolina. Chissà dove tirerà l’aria giovedì a Riad, quando i campioni d’Italia affronteranno il Milan nella semifinale di Supercoppa.

Il Napoli chiude con zero tiri nello specchio, non gli succedeva da gennaio 2024: si duole per un palo di Lucca e una chance buttata in cielo da due passi da Hojlund (ma con sospetto fuorigioco), sempre agli sgoccioli. Passa dal primo al terzo posto ma davanti c’è l’Inter che pure ha quattro sconfitte come Conte. Il quale ora deve sapere interpretare meglio il vento, anche se ieri a Udine splendeva il sole e c’era calma piatta. Come nella testa e nei muscoli dei suoi giocatori.