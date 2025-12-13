Il Napoli ha un problema chiamato “partite in trasferta” (Tuttosport)
Soltanto 4 vittorie nelle 10 giocate, con 6 sconfitte, tre delle quali nella Phase League della Champions".
Il Napoli è primo in classifica, ma qualche problemi c’è. Innanzitutto quello legato alle numerose assenza, ricorda Tuttosport, a cui si lega quello delle trasferte
“Sì, c’è un problema chiamato “partite in trasferta”. Il Napoli quest’anno ha un rapporto pessimo con i match lontano dal Maradona: soltanto 4 vittorie nelle 10 giocate, con 6 sconfitte, tre delle quali nella Phase League della Champions”.
“Conte è cosciente che l’Udinese aspetta un Napoli claudicante in trasferta per tornare al successo casalingo, di contro gli azzurri vogliono dimostrare di essere in grado di invertire la rotta esterna, per arrivare al 20 gennaio ed espugnare il Parken Stadion di Copenaghen: il successo in Danimarca permetterebbe agli azzurri di essere più vicini ai playoff degli ottavi Champions”