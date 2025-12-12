Ugolini: «A centrocampo l'unica alternativa spendibile è Vergara. Ma chi uscirebbe, McTominay? Disponibili Gutierrez, Spinazzola e Juan Jesus»

«Il Napoli a Udine, dovrebbe esserci un minimo di turn over» (Sky Sport)

Massimo Ugolini a Sky Sport in vista di Udinese-Napoli che è in programma domenica alle ore 15:

«Deciderà Conte ovviamente. Ma considerata anche la sconfitta in Champions, sconfitta generata dalla condizione fisica dei titolarissimi, dovrebbe esserci un minimo di turn over. L’unica alternativa spendibile a centrocampo è Vergara che però ha giocato la prima partita in Coppa Italia. Al posto di chi? McTominay o Elmas? McTominay va gestito ma è l’unico centrocampista di ruolo. In difesa c’è il recupero di Gutierrez e da una settimana quello di Spinazzola. Da verificare le condizioni di Juan Jesus che a Lisbona ha preso il posto di Buongiorno. Nelle ultime tre gare di campionato il Napoli ha subito solo sette tiri in porta».