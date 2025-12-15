Nel Regno Unito la pensano come a Napoli e in Italia: “Conte non è mai andato d'accordo con la Champions. Il Napoli può uscire dall'Europa il mese prossimo e a lui non dispiacerebbe”

Il Guardian critica Conte: “non si fida delle riserve e spreme a fondo i titolari, in Europa è la ricetta per il disastro”

“La ricetta per il disastro”. Scrive così il Guardian riferendosi alla situazione del Napoli, nella consueta rubrica sulla Serie A. Susy Campanale (in sostituzione della titolare della rubrica Nicky Bandini) affonda sulle capacità in campo internazionale di Antonio Conte. “Sembra – scrive – che il Napoli possa uscire dall’Europa entro la fine del mese prossimo e Antonio Conte potrebbe ben accogliere con favore questo risultato, visto che non è mai andato d’accordo con la Champions League. Solo una volta ha superato gli ottavi di finale, ed è stato al suo primo tentativo con la Juventus nel 2012-13″.

“Anche prima che metà della sua squadra si infortunasse, raramente faceva ruotare l’undici titolare, quindi non c’è da stupirsi che i suoi giocatori sembrassero completamente esausti nella sconfitta per 1-0 di domenica contro l’Udinese. Questo è un allenatore che non si fida delle sue opzioni in panchina, quindi finisce per esaurire i titolari, mentre mina ogni residua fiducia negli altri. Ha funzionato con un solo torneo, ma aggiungi Champions League, Coppa Italia e Supercoppa, e questa è la ricetta per il disastro”.

Nel Regno Unito le critiche a Conte sono molto simili a quelle che gli muovono in Italia e a Napoli.