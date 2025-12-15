I neologismi del calcio del Duemila: parcheggiare il pullman lo coniò Mourinho, tiki-taka nacque per deridere quel gioco

Athletic: Lo Special One ha coniato anche transizione. Non è un caso Gegenpressing esistesse in Germania e non in Inghilterra. Falso nueve tornò di moda con Totti

I neologismi del calcio degli anni Duemila: parcheggiare il pullman lo coniò Mourinho, il falso nueve tornò per Totti

I neologismi Ogni tanto, un termine nuovo o un nuovo modo di dire diventa virale. Nel calcio accade spesso (pensiamo a Xg). Di solito il copione è sempre lo stesso: accuse di linguaggio artificiale, di allenatori che “parlano come computer” e di giornalisti che avrebbero smarrito il pallone inseguendo le parole. Il paradosso è che, quasi sempre, la critica arriva da chi spiega che una volta quel concetto esisteva già, solo che si chiamava in un altro modo. Di solito con più parole. Molte più parole. Esattamente il motivo per cui, prima o poi, qualcuno ha sentito il bisogno di inventarne una sola. Athletic scorre i neologismi coniati negli ultimi 25 anni

Scrive Athletic, a proposito della diffidenza nei confronti dei nuovi termini:

La verità è che la terminologia calcistica si è sempre evoluta. Nei resoconti di metà Novecento l’uso della parola “attaccante” sembrava quasi un’invasione barbarica. “Centrocampista” è stato a lungo guardato con sospetto, e perfino i cartellini rossi e gialli furono per un periodo chiamati diversamente. In fondo, il linguaggio segue il gioco. Negli ultimi 25 anni il calcio è diventato più scientifico, più tecnologico, più tattico. E forse è questo, più delle parole in sé, a infastidire davvero chi rimpiange un’epoca in cui “si correva e basta”.

Athletic ha scelto un neologismo per anno. Eccone alcuni

2004 – Parcheggiare l’autobus

Athletic ricorda che fu Mourinho a coniare l’espressione. Lo fece per lamentarsi dell’eccessivo difensivismo del Tottenham Hotspur in un pareggio senza reti con il suo Chelsea. Mourinho prese in prestito una frase portoghese. “Come diciamo nel mio paese, hanno portato l’autobus e hanno lasciato l’autobus davanti alla porta”, disse. Un modo di dire che è stato accorciato nell’autobus parcheggiato davanti alla porta. Inizialmente – prosegue Athletic – questo modo di dire è stato utilizzato come un insulto per il calcio poco ambizioso, poi in seguito è stato usato in modo più neutrale per significare difesa prolungata. Ironia della sorte, Mourinho è diventato uno dei manager più accusati di parcheggiare l’autobus.

2007 – Transizione

Dal 2007 in poi il linguaggio del calcio è significativamente voluto nell’adozione di termini tattici. Ora “transizioni” è una frase comune, prima della metà degli anni Duemila a malapena se ne sentiva parlare, come evidenziato da Damien Duff un’ala chiave nel primo Chelsea di José Mourinho. «Mourinho era grande sulle transizioni – dice -. Probabilmente era la prima volta che avevo sentito quel termine. Se perdi la palla, è la transizione dalla difesa all’attacco, tutti tornano in posizione. D’altra parte, se conquisti la palla, passi all’attacco andando rapidamente in avanti. “Inizialmente Uua parola d’ordine nei circoli di coaching, è poi diventata più comune dopo i successi di Mourinho, e si è affermata nel momento in cui il calcio inglese è diventato prevalentemente basato sul contropiede. È un termine tattico.

2008 – Tiki-taka

È un termine la cui paternità viene generalmente attribuita a Javier Clemente ex ct della della Spagna a metà degli anni 90 anche se è più associato a un periodo di successi con l’Athletic Bilbao il decennio precedente. Clemente lo intendeva come un termine di derisione per un gioco di possesso inutile e che non andava da nessuna parte; lo stile di calcio di Clemente consisteva nel far avanzare rapidamente la palla. Ma quando la Spagna vinse a Euro 2008 – con un altro allenatore della vecchia scuola, Luis Aragones, che adattò il suo approccio ai migliori giocatori spagnoli – il termine è diventato riconosciuto in Inghilterra per riferirsi al calcio basato sul possesso. A questo punto, il termine è stato generalmente usato positivamente. Più tardi, quando le squadre erano forse troppo concentrate sul possesso, è diventato di nuovo più negativo e persino Pep Guardiola ha voluto prendere le distanze da esso. «Odio il tiki-taka. Tiki-taka significa passare la palla per il gusto di farlo, senza una chiara intenzione, ed è inutile», ha detto nel libro di Marti Penarnau sul suo periodo con il Bayern Monaco. «Non credere a quello che dice la gente, il Barcellona non ha fatto tiki-taka!»

2009 – Falso nueve

Il concetto di centravanti (o numero nove) che agisce in area di rigore, ha una storia lunga e leggendaria, e puoi trovare l’usi della parola “falso nove’ già a metà degli anni ‘ 80. Ma in termini moderni, è stato il ruolo di Francesco Totti alla Roma che ha portato alla diffusione del termine nel 2006-07, il periodo di Cristiano Ronaldo al Manchester United ha portato a un più frequente del termine (è strano pensare che Ronaldo fosse considerato una volta un falso nueve) ma poi è stato il ruolo di Lionel Messi nel Barcellona verso la fine dell’annata del triplete 2008-09 a far sì che diventasse accettabile usare la frase senza virgolette.

2012 – Tifo

Questo è strano. Ormai, è stabilito che questa parola significa uno striscione o una coreografia da tifosi, e chiaramente deriva dalla parola italiana ‘tifosi’, che significa tifosi. Ma gli italiani non usano questa parola. C’è una voce di Wikipedia in lingua inglese per “tifo”, ma non una voce in lingua italiana. Un po’ misteriosamente, è entrato nell’uso popolare senza alcuna logica reale. Il Guardian lo ha usato in un titolo nel 2012.

2015 – Gegenpressing

Riacquistare il possesso immediatamente dopo che è stato perso. Questo è stato inizialmente reso popolare nel calcio tedesco, ed è diventato particolarmente comune nel periodo in cui la squadra di Klopp Borussia Dortmund stava vincendo titoli di Bundesliga. Per gli analisti del calcio tedesco la mancanza di una parola equivalente in Inghilterra non era una semplice mancanza linguistica, ma una carenza tattica. È esploso in un uso più ampio una volta che Klopp è arrivato al Liverpool; in inglese potrebbe semplicemente essere chiamato contro-pressing ma gegenpressing ci ricorda l’importanza di questo concetto tattico nel calcio tedesco.

2018 – XG

Quando la partita del giorno ha iniziato a mostrare le cifre dei “gol attesi” insieme a “tiri in porta” e “calci d’angola” dopo i momenti salienti di ogni partita per tutto il 2017-18, c’è stato inevitabilmente un contraccolpo. Il termine non è particolarmente intuitivo ma gradualmente tutti si sono adeguati. xG è sicuramente la frase più nerd che è entrata nell’uso popolare e segna l’inizio del periodo in cui vengono utilizzate parole più matematiche e tecnologiche.