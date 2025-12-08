Hojlund è tornato dopo 63 giorni e la sua doppietta vale più dei tre punti

Lo straordinario impatto di Rasmus Hojlund su Napoli-Juventus si riflette nei voti dei quotidiani di oggi. Al di là di Tuttosport, tutte le altre testate concordano sull’8 pieno. Di seguito il dettaglio.

Hojlund, i voti e le descrizioni dei quotidiani

Tuttosport: 7,5

“Al primo vero pallone giocabile si fa trovare pronto, spedendo in porta con freddezza la palla di Neres. Il gol del raddoppio è la ciliegina sulla torta a un inizio di stagione ottimo”

Corriere dello Sport: 8

“Seconda doppietta azzurra dopo quella allo Sporting Lisbona. Sceglie solo serate speciali. Rasmus è tornato, 63 giorni dopo”

Gazzetta dello Sport: 8

“I gol si pesano e una doppietta in una notte così vale decisamente molto. Interrompe il digiuno di due mesi e lotta su ogni palla. “

Repubblica: 8

“Non solo la doppietta, che vale tre punti: vince il duello con Kelly, trasmette sicurezza alla squadra. Dominante”

Prima di ieri sera Hojlund era a corto di gol, l’ultimo contro il Genoa il 5 ottobre in campionato. Nonostante questo lo scozzese aveva sempre dimostrato di essere uno squadra e la doppietta di ieri non ha fatto altro che accrescere i suoi meriti e la sua autostima come ha detto lui stesso a fine gara

«Mi piace anche pressare e lavorare spalle alla porta per aiutare i compagni, segnare è sempre bello ma i meriti vanno divisi con la squadra».

Cosa ti dicevano dalla panchina? «Si trattava di dove attaccare la porta, mi dicevano di attaccare centralmente e ha funzionato».