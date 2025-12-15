Fiorentina, Vanoli confermato almeno fino alla partita con l’Udinese (Gazzetta)

Sembra che la Fiorentina abbia deciso di confermare il tecnico Paolo Vanoli almeno fino al prossimo match di campionato, contro l’Udinese. Prima, però, i Viola dovranno affrontare la partita di Conference League a Losanna giovedì sera.

Confermato Vanoli sulla panchina della Fiorentina

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

Con il passare delle ore, senza decisioni e comunicazioni diverse, la cosa più probabile ad ora è che si vada verso la conferma in panchina di Paolo Vanoli almeno fino a domenica. È stato lui a dirigere l’allenamento di oggi in vista della trasferta di Conference League a Losanna giovedì sera. Intanto la squadra rimane in ritiro e prosegue il silenzio stampa.

La Fiorentina è oltre il baratro. Ha già un piede e qualcosa in Serie B e sono trascorse appena 15 giornate di campionato. Non ha mai vinto. Ha appena sei punti in classifica e oggi ha perso anche contro il Verona: 1-2 in casa. Una partita che avrebbe anche meritato di vincere (così abbiamo sentito da qualche giornalista che ha visto la partita) ma poi alla fine contano i risultati. E se non ne vinci una in quindici partite, vuol dire che la crisi è profonda. E che il club è lontano dal trovare una terapia.

Bisogna tornare alle frasi di Pradé su Palladino che portarono alle dimissioni dell’allenatore che li aveva portati in semifinale di Conference e al sesto posto in classifica alla fine dello scorso campionato. Poi, c’è stato l’arrivo in pompa magna di Pioli che addirittura si offese perché Allegri non inserii la Viola tra le papabili a un posto Champions. Ovviamente aveva ragione Max. Alla Fiorentina hanno cambiato due allenatori (ora c’è Vanoli), i tifosi come al solito chiamano i giocatori sotto la curva. Tutto il solito triste teatrino del calcio italiano. Fatto sta che la Fiorentina rischia seriamente di retrocedere.