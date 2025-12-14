Ekkelenkamp celebrato in Olanda: per qualcuno è “mondiale”, per altri è la fotografia del Napoli inceppato

In Belgio scrivono di “settimana non da Napoli” e dei tifosi che chiedono il ritorno di Lukaku. Gli olandesi sottolineano anche le sostituzioni di Lang e Beukema dopo un'ora

Udinese-Napoli non è stata solo una partita di Serie A, ma anche una sfida a distanza tra Olanda e Belgio.

Il gol decisivo di Jurgen Ekkelenkamp ha acceso l’entusiasmo dei media olandesi che lo hanno celebrato come una giocata di livello mondiale. In Belgio, invece, il focus è stato più tattico e critico sul Napoli, incapace di trasformare il possesso in occasioni.

In Olanda, il protagonista è uno solo. “Jurgen Ekkelenkamp regala la vittoria all’Udinese sul Napoli grazie a un gol meraviglioso”, titola senza esitazioni il Telegraaf, sottolineando come “il centrocampista abbia calciato la palla dal lato sinistro dell’area, insaccandola nell’angolo più lontano”. Una conclusione definita splendida, quasi imparabile. C’è chi, tra commenti e analisi, ha parlato apertamente di un gol da Mondiale, per qualità del gesto e freddezza nell’esecuzione.

AD.nl ricostruisce il percorso dell’ex Ajax con dovizia di particolari: “È stato il primo gol stagionale di Ekkelenkamp. Il centrocampista 25enne dello Zeist ha giocato in precedenza con Ajax, Hertha Bsc e Anversa”. Il quotidiano ricorda il suo passato e il legame con l’Udinese, tornando anche al precedente contro il Napoli: “La scorsa stagione aveva già segnato contro gli azzurri il 9 febbraio, nell’1-1 al Maradona”. Una sorta di filo rosso che si riannoda sempre contro la stessa squadra.

Il racconto olandese si intreccia inevitabilmente con quello del Napoli. Sempre il Telegraaf evidenzia come “Noa Lang e Sam Beukema siano stati sostituiti dopo un’ora di gioco”, segnale di una partita che non ha mai davvero preso la piega voluta da Antonio Conte. E la classifica diventa subito contesto: “Il Napoli non è riuscito a capitalizzare il pareggio del Milan”.

In Belgio, il tono cambia. Nieuwsblad guarda soprattutto all’equilibrio tattico e alla solidità friulana: “L’Udinese, con Christian Kabasele nella linea difensiva, ha sorprendentemente sconfitto il Napoli per un soffio”. Il gol viene descritto con rispetto, ma senza enfasi eccessiva: “Ekkelenkamp ha trovato la rete con uno splendido tiro a giro”. Più spazio, invece, alle difficoltà offensive azzurre, “dominatori del possesso ma incapaci di creare vere occasioni”.

Ancora più diretto Sporza.be che allarga il discorso al momento del Napoli: “È stata tutt’altro che una settimana da Napoli”. Il riferimento è doppio, europeo e nazionale. E il dato che colpisce è brutale: “Nemmeno un tiro in porta”. In questo contesto, Ekkelenkamp diventa quasi una nemesi sportiva: “Con un tiro potente, l’olandese ha condannato il Napoli a zero punti”. E conclude: I tifosi iniziano a sperare in un rapido ritorno di Romelu Lukaku?