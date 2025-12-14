Disastro Fiorentina, Renzi: «Firenze non merita questo scempio». E i tifosi lo vogliono presidente

La Fiorentina è oltre il baratro. Ha già un piede e qualcosa in Serie B e sono trascorse appena 15 giornate di campionato. Non ha mai vinto. Ha appena sei punti in classifica e oggi ha perso anche contro il Verona: 1-2 in casa. Una partita che avrebbe anche meritato di vincere (così abbiamo sentito d qualche giornalista che ha visto la partita) ma poi alla fine contano i risultati. E se non ne vinci una in quindici partite, vuol dire che la crisi è profonda. E che il club è lontano dal trovare una terapia.

Uno stato di crisi generalizzato in casa Fiorentina che fa rumore anche fuori dagli ambiti più prettamente sportivi. Sul suo profilo X il politico Matteo Renzi, presidente del partito Italia Viva, senatore della Repubblica Italiana e notoriamente tifoso della Fiorentina, ha scritto: “Firenze non merita questo scempio”.

Firenze non merita questo scempio — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 14, 2025

Sotto di lui si sono scatenati i tifosi della Viola che hanno trovato mille soluzioni, anche molto fantasiose del tipo che Renzi possa diventare il Presidente della Fiorentina per tornare a vincere