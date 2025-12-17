Del Piero: «Rivedo nella Juventus di oggi dinamiche molto simili a quelle che affrontammo nel 1996»

Alessandro Del Piero sarà protagonista di una produzione originale di Sky intitolata ‘1996, l’anno di Del Piero’ che andrà in onda in due episodi il 6 e il 12 gennaio. Un’occasione unica per ripercorrere un’annata davvero speciale per uno dei giocatori più amati dai tifosi juventini e non. Per l’occasione è intervenuto in collegamento da Doha durante la presentazione del palinsesto invernale.

Le parole di Del Piero

La leggenda bianconera ha analizzato la difficile stagione dei bianconeri:

«È un anno non semplice con il cambio dell’allenatore. L’aspetto mentale è difficile da costruire ma è fondamentale. Mi auguro, da tifoso della Juventus, che possa esserci questo seguito. Vincere è sempre stata la mia priorità».

Del Piero ha poi ricordato il suo gol contro il Borussia Dortmund:

«In quella gara ci mancavano Vialli e Ravanelli che era il nostro attacco titolare, giocavamo in un palcoscenico importante, io, Padovano e Di Livio che avevamo complessivamente una cinquantina di presenze nella Juve e siamo riusciti a vincere contro una grande squadra. È la dimostrazione che nulla è impossibile».

