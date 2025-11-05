Capello: «Napoli e Juve sono calate nel secondo tempo perché non sono abituate ai ritmi della Champions»

Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport ha commentato questa prima giornata del quarto turno di Champions scrivendo dei punti in comune tra i pareggi di Napoli e Juventus.

“Una cosa mi pare abbia accomunato ieri le squadre di Conte e Spalletti, oltre al risultato finale: tutte e due sono calate a livello d’intensità e pericolosità nel secondo tempo. Perché? La mia spiegazione è la solita: in Champions League si corre a un altro ritmo, gli arbitri fischiano meno e non hai il tempo per rifiatare. Le italiane non ci sono abituate, o almeno non tutte, così vanno in sofferenza”.

La partita del Napoli

“Eppure il Napoli ha dominato, soprattutto nei primi 45 minuti, con i tedeschi piuttosto sulla difensiva. Gli azzurri hanno creato comunque troppo poco a mio giudizio, dando l’impressione di essere sempre un po’ timidi nelle giocate. Cosa è mancato? Di sicuro un po’ di qualità. Queste sono le classiche partite dove avere o non avere Kevin De Bruyne fa tutta la differenza del mondo. E ieri Conte non aveva il fuoriclasse belga. L’Eintracht ha potuto contenere gli attacchi dei padroni di casa e nella ripresa è venuto un po’ fuori, con Milinkovic che ha dovuto pure sporcarsi i guanti per evitare la sconfitta. Ok, la chance più importante per vincere è capitata al Napoli, ma McTominay è stato stranamente meno preciso del solito. Così i tedeschi, che nelle ultime due partite di Champions contro Atletico Madrid e Liverpool avevano incassato la bellezza di dieci gol, sono usciti dal Maradona senza subire nemmeno una rete e con un punticino. Fa effetto come dato, al di là di tutti i discorsi.”