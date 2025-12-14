De Rossi: «Fa ridere dirlo ma eravamo partiti bene prima del gol»

L’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la sconfitta contro l’Inter

Le parole di De Rossi

«Sono soddisfatto e orgoglioso dei miei giocatori perché non hanno mollato neanche sul 2-0 contro una squadra come l’Inter che ti palleggia in faccia. L’Inter è molto forte, lo sapevamo, dovevamo essere perfetti e siamo stati vicini alla nostra perfezione attuale. In futuro potremo mettere in difficoltà questo tipo di squadre migliorando».

Il gol iniziale ha rovinato il vostro piano gara.

«Il nostro atteggiamento era quello di essere aggressivi, sappiamo che se li lasci giocare ti possono fare gol in qualsiasi momento. Poi siamo comunque andati in svantaggio perché loro escono dalla pressione portando in alto il baricentro. Onestamente, fa ridere dirlo ma eravamo partiti bene prima del gol. Avevamo avuto una mezza occasione, mi stava piacendo l’atteggiamento. C’è stato un po’ di scoramento dopo il 2-0, siamo stati bravi a rimanere aggrappati alla partita e a riaprirla».

Le scelte a centrocampo.

«Noi dobbiamo palleggiare, la voglia di essere aggressivi mi ha fatto scegliere Ellertsson. Dal punto di vista della corsa e di qualche giocata interessante, Mike può fare quel ruolo con caratteristiche diverse da Frendrup. A prescindere da questo, dobbiamo capire che queste partite potremo vincerle gestendo meglio la palla perché spezzi un po’ il ritmo agli avversari che altrimenti ti abbassano e ti massacrano».