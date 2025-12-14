Ha valutato l’ipotesi Vergara, ma ha deciso di ripartire dalle due certezze Elmas e McTominay. Col Benfica il Napoli ha sbagliato l’approccio mentale

Conte non fa turn-over, McTominay ancora in campo. Lukaku rientra in Supercoppa (Repubblica)

A Udine niente turn-over, gioca il Napoli titolare con Spinazzola al posto di Olivera. Spinazzola era già rientrato mercoledì in Champions nel secondo tempo della partita persa contro il Benfica di Mourinho. A Udine non ci saranno né Juan Jesus che ha preso una botta né Lukaku che sta ultimando il recupero. Romelu ci sarà in Supercoppa, ovviamente ci vorrà del tempo per tornare a un livello di forma accettabile.

Scrive Pasquale Tina su Repubblica Napoli:

Conte ripartirà dalla coppia McTominay-Elmas. Ha valutato l’ipotesi Vergara, ma ha deciso di ripartire dalle due certezze, tra i migliori contro la Juve, in grande difficoltà con il Benfica. Ha anche l’opzione Lobotka, quindi sarà possibile fare qualche cambio nella ripresa magari provando a ridurre il minutaggio dello scozzese. L’allenatore non farà tanto turnover, segnale chiaro sulla disfatta di Lisbona: il Napoli non era in difficoltà fisica, ma ha sbagliato l’approccio mentale tanto che la squadra di Mou era in vantaggio dopo appena 20’ e aveva già collezionato due occasioni importanti.

Nessuna variazione neanche nel terzetto arretrato davanti a Milinkovic: si va avanti con Beukema, Rrahmani e-Buongiorno. Non è partito con i compagni Juan Jesus, a scopo precauzionale. Ha subito una botta al polpaccio contro il Benfica e Conte ha deciso di non rischiare, per avere il brasiliano in Supercoppa. Rientrerà a Riad assieme a Romelu Lukaku che completerà il lavoro fino a martedì in modo da riaggregarsi al gruppo. Ma la priorità si chiama Udinese. E Conte ritrova Lobotka e Gutierrez.