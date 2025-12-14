Chivu: «Un allenatore è bravo quando le cose vanno bene, se non porti a casa niente vieni criticato»

A Sky: «Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, poi nel secondo tempo abbiamo preso gol. Potevamo fare il 3-1 ed essere più attenti, ma abbiamo portato a casa i tre punti».

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria contro il Genoa

Le parole di Chivu

Siete primi in classifica

«Partirei dalla prestazione. Genova è sempre un campo ostico e da quando è arrivato Daniele sta giocando bene. Sapevamo che non sarebbe stato facile e dovevamo fare del nostro meglio. Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, poi nel secondo tempo abbiamo preso gol. Potevamo fare il 3-1 ed essere più attenti, ma abbiamo portato a casa i tre punti».

Sul finale avete tolto una punta

«I calciatori si sono calati nella difficoltà del momento, noi abbiamo deciso di metterci a quattro perché facevamo difficoltà. Un allenatore è bravo quando le cose vanno bene, se non porti a casa niente diventi criticato»

Chiedi cose diverse a Lautaro quando gioca con Pio Esposito?

«No, era la partita che doveva essere più affilata. È andata bene perché ha preso tanti palloni tra le righe. Forse anche Pio poteva attaccare un po’ meglio la profondità, ma ci prendiamo tutto quello che hanno fatto bene questi ragazzi».

Oggi avete giocato meglio a destra che a sinistra

«Sono loro che ci hanno bloccato il lato sinistro, un po’ come aveva fatto il Pisa. Noi dobbiamo vere più alternative per attaccare».