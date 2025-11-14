Per Simeone lesione al retto femorale

Giovanni Simeone, ex Napoli ora al Torino, ha riportato una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Anche lui, come diversi giocatori del Napoli, è stato colpito da un infortunio muscolare proprio in questo periodo della stagione.

Infortunio per Simeone

Come riportato dal club granata:

“Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Giovanni Simeone, a seguito di uno scontro di gioco in allenamento, hanno evidenziato una lesione distrattiva mio-fasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”.

Repubblica Napoli, con Marco Azzi, scrive della rottura tra allenatori e calciatori in particolare della vecchia guardia:

“Nel post scudetto del Napoli c’è stata una pericolosa crisi di rigetto, di cui adesso hanno cominciato a parlare senza reticenze gli stessi protagonisti, visto che è crollato il muro di diplomatica omertà. Da una parte è rimasto il tecnico leccese, che ha subito voltato pagina all’indomani del trionfo di maggio ed è ripartito a testa bassa, con la stessa fame e voglia di vincere con cui aveva iniziato nell’estate del 2024 la sua avventura sulla panchina azzurra. Dall’altra hanno viceversa fatto quadrato su posizioni leggermente diverse i giocatori, in modo particolare quelli della Vecchia Guardia. Pure loro desiderosi di raggiungere altri successi, certo, senza però condividere più in toto i metodi da sergente di ferro della loro guida.

Diventa difficile per i giocatori trovare un punto stabile di equilibrio con Conte, che invece dal successo è ossessionato. (…) Ma sulla durezza degli allenamenti non si tratta, perché il metodo vincente di Antonio è e resterà lo stesso. A maggior ragione all’indomani della sconfitta di Bologna, visto che mollare un po’ la presa non è servito per ottenere risultati positivi. Conte si è sentito tradito in particolare dai big della Vecchia Guardia, con cui ha già vinto una volta ed è convinto di poterlo fare di nuovo”.