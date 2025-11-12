Mauro Berruto: «Queste situazioni sono le situazioni migliori per le caratteristiche di Conte» (Gazzetta)

L’ex ct della Nazionale di pallavolo: «Lo conoscete: ci sono momenti in cui genera tensione e usa certe metafore per ottenere una reazione. È parte del suo metodo. Ha bisogno di quella benzina»

Il Corriere dello Sport ha intervistato Mauro Berruto l’ex ct della Nazionale di pallavolo maschile e amico dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte. Insieme hanno firmato il libro «Dare tutto, chiedere tutto», un titolo che riassume la filosofia di Conte.

Cosa succede al Napoli di Conte?

«Queste situazioni sono le migliori per le sue caratteristiche: lo immagino dedicare ogni istante della giornata alla ricerca delle soluzioni».

Il discorso di Bologna ha lasciato tracce e segni. «Lo conoscete: ci sono momenti in cui genera tensione e usa certe metafore per ottenere una reazione. È parte del suo metodo. Ha bisogno di quella benzina. E nelle squadre c’è chi ha bisogno di carezze e chi di durezza».

Berruto però ci tiene a precisare: «Ma sia chiaro: non c’è alcuna simmetria con il dopo Spalletti, il Napoli è a meno due dalla vetta e il campionato è molto aperto. Guai a buttare tutto a mare. Ma Antonio non lo permetterà».

Sulle parole di Lobotka e l’eccessiva intensità degli allenamenti: «C’è tanta letteratura sull’argomento, calciatori che hanno vomitato… La preparazione è il suo mantra, è il suo modo di elevare le capacità fisiche e mentali. Qualche volta gli allenatori possono sbagliare, ci mancherebbe, ma da fuori è difficile capire il perché di certe scelte e certe decisioni».