Per McTominay l’Everton vuole offrire al Napoli circa 70 milioni (Estadio Deportivo)

Scott McTominay è rinato a Napoli e ora sono diversi i club che vorrebbero ingaggiarlo, tra cui l’Everton, che pare abbia già pronta un’offerta per l’estate.

McTominay nei radar dell’Everton

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo:

Scott McTominay ha attirato l’attenzione di tutta Europa. Il centrocampista del Napoli ha attirato interesse da parte dell’Everton. Il club inglese è disposto a investire circa 70 milioni di euro per riportarlo in Premier League. A Goodison Park considerano McTominay il profilo ideale per ricostruire il proprio centrocampo. La sua potenza fisica e nell’area di rigore ricordano la versione migliore di Marouane Fellaini, un modello di calciatore che David Moyes conosce bene.

L’emorragia di centrocampisti costringe Conte a riflettere su possibili cambiamenti e la tentazione di ripresentarsi con il tridente appartiene anche a cause innaturali, come gli incidenti in serie che hanno sottratto incursori, mezze ali e bomber aggiunti. McTominay con Elmas possono sistemarsi al fianco di Lobotka; e Politano e Neres, come in passato, ritrovarsi a fungere da sostegno per Hojlund che non chiede altro, palloni nella profondità.

Altrimenti, ci sarebbe Lucca, se la questione dovesse aver bisogno di altro, di un uomo con un fisico bestiale, capace di riempire l’area, di mettere la testa a posto e tentare di scacciare via le ombre che, aspettando Lukaku, pronto ad anticipare il rientro, restano lì, a tratti impietose. Però c’è McTominay – e con lui anche Hojlund– che sa come domare i malesseri: per rovesciare gli umori, chi meglio di lui?