Lang sul rapporto con Conte: «Bisogna seguire le regole del mister ed andare avanti, ora sono contento»

Nel post-partita di Napoli-Atalanta, è intervenuto Noa Lang, rilasciando alcune dichiarazioni a Sky dopo il suo gol

L’attesa è finita?

«Sono felice per aver segnato ma soprattutto per aver vinto la partita».

Hai vissuto momenti difficili a Napoli?

«Onestamente è stato un periodo difficile, avevo grandi attese e c’erano attese su di me, ma dovevo lavorare duro ed avere pazienza. Ho seguito i piani di chi è su in cielo, il meglio deve ancora arrivare e devo guardare avanti»