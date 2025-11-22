Lang sul rapporto con Conte: «Bisogna seguire le regole del mister ed andare avanti, ora sono contento»
A Dazn: «Onestamente è stato un periodo difficile, avevo grandi attese e c'erano attese su di me, ma dovevo lavorare duro ed avere pazienza. Ho seguito i piani di chi è su in cielo, il meglio deve ancora arrivare e devo guardare avanti»
Nel post-partita di Napoli-Atalanta, è intervenuto Noa Lang, rilasciando alcune dichiarazioni a Sky dopo il suo gol
L’attesa è finita?
«Sono felice per aver segnato ma soprattutto per aver vinto la partita».
Hai vissuto momenti difficili a Napoli?
«Onestamente è stato un periodo difficile, avevo grandi attese e c’erano attese su di me, ma dovevo lavorare duro ed avere pazienza. Ho seguito i piani di chi è su in cielo, il meglio deve ancora arrivare e devo guardare avanti»
L’esterno d’attacco del Napoli, Noa Lang è intervenuto anche ai microfoni di Dazn
«Sono felicissimo per mio fratello Neres per il premio di Mvp. Abbiamo un ottimo rapporto e siamo grandi amici».
Primo gol con il Napoli, lo aspettavano tutti?
«Questo è solo l’inizio, il meglio deve ancora arrivare. La squadra è sempre stata con me, vedevano quanto stessi lavorando e mi hanno sempre supportato».
Rapporto con Conte?
«Bisogna seguire le regole del mister ed andare avanti, ora sono contento».