Il Napoli ha bisogno di un trapianto di cuore, contro il Bologna mancavano passione ed entusiasmo (Athletic)

Dopo la sconfitta del Napoli col Bologna 2-0, è ufficiale che l’ultima rete del Napoli in tutte le competizioni è stata contro il Lecce il 28 ottobre. Dopo sono seguiti due 0-0 contro Como e Eintracht Francoforte, e successivamente la sconfitta al Dall’Ara di domenica. Il tecnico Antonio Conte si è detto molto preoccupato dalla direzione intrapresa dalla sua squadra.

La crisi del Napoli e le parole di Conte

The Athletic scrive:

“Il Napoli ha bisogno di un “trapianto di cuore”. Ha detto Antonio Conte: «Nel calcio, fare il proprio lavoro non basta. C’è bisogno di passione, entusiasmo, cuore». A Bologna mancavano tutte queste cose al Napoli. Conte si è dichiarato preoccupato, dopo un’altra prestazione poco brillante. Ha lamentato che “non si possono fare trapianti di cuore”. Conte ha rivelato di aver parlato con i senatori dopo la sconfitta contro il Psv e pensava che si erano messi tutto alle spalle dopo la vittoria con l’Inter. Ma si sbagliava. La sconfitta del fine settimana è stata la quinta in tutte le competizioni per il Napoli dall’inizio della stagione. L’anno scorso ne hanno subite quattro.

Gli infortuni hanno devastato la squadra. Romelu Lukaku non ha giocato un solo minuto; Kevin De Bruyne è fuori fino al nuovo anno. Il miglior centrale del Napoli, Amir Rrahmani, e il play Stanislav Lobotka, sono appena tornati. Ma Conte ha lasciato l’impressione che questa crisi sia molto più profonda. I nuovi acquisti, troppi per i suoi gusti, hanno, per ora, reso il Napoli inferiore. A Bologna, c’era titolare Eljif Elmas, al posto di giocatori più elettrizzanti come David Neres e Noa Lang. Senza De Bruyne, nessuno ha capito un modo per servire Rasmus Hojlund. L’Mvp dello scorso anno, Scott McTominay, ha trovato la rete solo due volte in campionato in questa stagione. Capocannoniere di quest’anno è un altro centrocampista, Frank Zambo Anguissa, che a gennaio andrà a giocare la Coppa d’Africa. «Mi dispiace far emergere vecchi fantasmi del passato, ma il Napoli è arrivato decimo dopo il terzo scudetto», ha detto Conte. Non succederà di nuovo, vero? Dopotutto, il Napoli è a soli due punti dal primato in Serie A e Conte crede di avere quello che serve per rilanciare la squadra. I giocatori devono mostrare un po’ di vitalità”.