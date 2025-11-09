Conte: «Sono preoccupato. O non sto facendo un buon lavoro o qualcuno non vuol sentire»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte ha commentato la sconfitta col Bologna a Dazn spiegando la sua preoccupazione per la quinta sconfitta arrivata dall’inizio dell’anno

«Sono preoccupato, c’è poco da dire perché una squadra che viene indicata come protagonista e perde 5 partite significa che c’è qualcosa che non sta andando per il verso giusto. Noi non dobbiamo mai dimenticare che dopo uno scudetto vinto siamo arrivati decimi e questo non è stato di grande insegnamento perché si pensa che dall’oggi al domani il brutto anatroccolo diventa cigno. La vittoria dell’anno scorso è stata una cosa straordinaria che non c’entra. Quest’anno stiamo continuando a lavorare ma ci dobbiamo chiedere se lo stiamo facendo nel modo giusto o se lo stiamo facendo crogiolandoci sul fatto che si è vinto e ci indicano come favoriti e pensiamo qualcosa di diverso. Sicuramente non abbiamo quella energia positiva che c’era l’anno corso e non è da oggi. Lo sanno i ragazzi cosa penso, mi dispiace che non sto riuscendo a cambiare questa energia e significa che non sto facendo un buon lavoro o che qualcuno non vuol sentire»