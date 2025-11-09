Marelli: «Hojlund su Ferguson ha rischiato il rosso, aveva il pugno chiuso per colpirlo»

A Dazn durante il match: «La sua fortuna è che la gomitata è attutita, non lo prende nettamente. C'era però la volontà di colpirlo»

Oltre alla sconfitta nettissima per 2-0, il Napoli ha rischiato durante la gara di perdere pure Hojlund per più di una giornata. Come ha spiegato l’esperto arbitrale Luca Marelli durante l’evento su Dazn, il danese ha colpito nettamente Ferguson da terra con il pugno chiuso, quindi con intenzionalità. L’ammonizione (e la mancata revisione al Var) hanno graziato l’attaccante, che pure era stato tallonato per tutto l’incontro dal capitano dei felsinei.

Marelli: «Hojlund ha rischiato l’espulsione, aveva il pugno chiuso»

Queste le parole di Marelli durante la partita, nell’analisi dell’episodio

«Hojlund ha rischiato molto. L’azzurro chiude il pugno, la sua fortuna è che non lo prende nettamente con il gomito. È un colpo abbastanza attutito, ma nel modo di colpire c’è la volontà di colpire il giocatore»