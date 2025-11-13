Gilmour e Spinazzola sperano di farcela per l’Atalanta (Gazzetta)

Il Napoli sta facendo i conti con i numerosi infortuni, a cui si sono aggiunti ultimamente anche Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola, che sperano di recuperare per il match contro l’Atalanta di sabato 22 novembre dopo questa sosta delle Nazionali attualmente in corso.

Le condizioni di Gilmour e Spinazzola

La Gazzetta dello Sport scrive:

“C’erano anche Gilmour e Spinazzola nel maxi organico allestito per il triplo e anche quadruplo impegno: solo che assieme si sono fermati, contro il Como, e ora tanto l’uno quanto l’altro sperano di farcela per l’Atalanta o almeno per il Qarabag, perché a centrocampo c’è bisogno di gente e per garantirsi gli equilibri un esterno che sappia scalare in avanti o all’indietro torna utilissimo”.

Frank Anguissa sta tornando a Napoli. Si è infortunato in Nazionale e ora si teme un infortunio anche per lui. A Sky Sport 24 Francesco Modugno dice che sta rientrando a Napoli «per sottoporre a risonanza magnetica il flessore della coscia, bisognerà capire l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. Si tratta un giocatore importante anche per l’unicità delle caratteristiche».

Il punto è questo. Anguissa di fatto un sostituto non ce l’ha. Un po’ per è insostituibile, un po’ perché un altro con le sue caratteristiche proprio non c’è. Non c’è nessuno che abbia i suoi muscoli. Il Napoli non ha quello che viene definito un incontrista, manca un Folorunsho per capirci. Probabilmente sarebbe stato acquistato in estate, poi però è subentrata l’emergenza Lukaku che ha portato all’immediato acquisto di Hojlund per 50 milioni più l’ingaggio.